Dağıtıma bugün başlanacak

Anavatan Türkiye'nin yolladığı eğitim- öğretim malzemesi yüklü 14 TIR dün sabah Gazimağusa Limanı'na geldi. Türkiye’den gelen malzemeler bugünden itibaren okullara dağıtılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye” programı çerçevesinde yollanan eğitim-öğretim malzemesi Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, Türkiye ve KKTC arasında yürütülen işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin her türlü desteği vermesinden büyük mutluluk duyduklarını ve bu sayede ülkemizdeki eğitim-öğretiminin hızlı bir yükselişe geçmesi noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye’de ne varsa KKTC'ye de ulaştırılması yönünde büyük bir özveri ortaya konduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu bağlamda gelen 14 TIR araç gereç,750 akıllı tahta ve diğer malzemelerin okullara dağıtılacağından büyük sevinç duyduklarını kaydetti.

Feyzioğlu: Yan yana, omuz omuza

Büyükelçi Feyzioğlu da, bugünün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KKTC - TC arasında bir tek geçerli hukuk vardır, o da kardeşlik hukukudur" stratejisinin hayata geçirildiği gün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin KKTC'siz, KKTC'nin de Türkiyesiz olamayacağının altını çizen Feyzioğlu, “Biz birlikte güçlüyüz, bu coğrafyada iki Türk devleti var bu iki Türk devleti ilelebet yan yana, omuz omuza yaşayacaktır' dedi.

Bu arada Feyzioğlu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılan ve Yavuz Çıkarma Plajı’nda sergilenen gemiyi ziyaret etti. Feyzioğlu ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu cennet adada barışın teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daimi varlığıdır” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 10:48