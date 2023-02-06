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Şirketler çalışıyor

Güney Kıbrıs, doğal gaz çalışmalarının hızlandırılmasını bekliyor

Şirketler çalışıyor

   Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi,  doğal gaz arama-çıkarma faaliyetleri gösteren şirketlerin 2023 yılında yetki sahibi oldukları parsellerdeki çalışmaları hızlandırmayı amaçladıklarını iddia etti.

   Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin doğal gazı bir an önce kullanmayı istedikleri, bu yüzden de 2023 yılında faaliyetlerini hızlandırmayı planladıklarını belirterek, öncelikli hareketliliğin “Afrodit” yatağının bulunduğu 12’inci parselde yaşanmasının beklendiğini öne sürdü.
   Gazete, gerek “Afrodit”, gerekse Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki diğer parsellerde 2023 yılı içerisinde yaşanması beklenen faaliyetleri de yeniden okuyucusuna hatırlattı. 

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