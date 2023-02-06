Dolar yüz güldürdü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 3,74 kayıpla 4.997,63 puandan tamamladı. Yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.479,69, en yüksek 5.232,63 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,53 azalışla 4.611,43 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,48 kayıpla 8.115,48 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,36 düşüşle 4.258,39 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,00 azalışla 5.555,04 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 7,92 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. Albaraka Türk Katılım Bankasını yüzde 4,63 ile Selçuk Ecza Deposu, yüzde 4,51 ile Sasa Polyester izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 39,22 ile GÜBRETAŞ, yüzde 23,59 ile Tekfen Holding, yüzde 22,48 ile Ülker Bisküvi Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 245 milyar 456 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 196 milyar 925 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 196 milyar 24 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın geriledi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,06 azalışla 1.141 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,14 kayıpla 7 bin 638 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,06 değer kazanarak 18,8250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,23 düşüşle 20,3970 lira oldu.