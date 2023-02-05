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17 yaşında veda etti

Bir süredir tedavi altında Emre Mutluay hayatını kaybetti

17 yaşında veda etti

Düzova sakinleri Ülfet ve Perihan Mutluay'ın oğulları 17 yaşındaki Emre Mutluay hayatını kaybetti. Mutluay’ın ölümü ailesini, sevenlerini, arkadaşlarını ve Düzova köyünü üzdü. Emre Mutluay’ın cilt rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu ve dün sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Emre'nin cenazesi dün Düzova Camisi’nde kılınan öğle namazını müteakip Düzova Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023, 02:23
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