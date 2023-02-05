Fırtına uyarısı

Özlem ÇİMENDAL

Türkiye’de etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul’da bugün ve yarın beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı’ndan toplam 238 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Uçuşların 72’sinin iç hat, 166’sının dış hat olduğu açıklanırken, iptallerden KKTC’yi de etkileyeceği belirtildi.

Diyalog’un Sivil Havacılık Dairesi’nden aldığı bilgiye göre; THY’nin bugün saat 14.45 ve saat 16.10 İstanbul-Ercan seferleri yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Yarın için ise Ercan-İstanbul seferini yapacak olan uçuşlar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, hava muhalefetine göre seferlerin iptalinin değişkenlik gösterebileceği ifade edildi.

238 sefer iptal

THY Basın Müşavirliği’den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı’nda 5 ve 6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri olduğu belirtildi. Açıklamada, “İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72’si iç hat, 166’sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler” ifadelerine yer verildi.

fotothy

İçki hırsızı yakalandı

Marketten içki ve çikolata çalan kişinin tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulundu. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün öğlen saatlerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı’daki bir marketten üç şişe alkollü içki ile iki adet çikolata çaldığı tespit edilen Y.A.’nın (E-27) , yürütülen ileri soruşturmada tasarrufundan yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.