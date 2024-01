Öfke dorukta

Ömer KADİROĞLU

Kasaplar, et fiyatlarındaki artışlara işaret ederek hükümetin acilen önlem almasını ve Güney Kıbrıs fiyatlarıyla denge oluşturabilecek bir fiyat aralığıyla halka et ve et ürünleri satabilmek için çare üretmesini istedi. “Canlı kuzuyu kilosu 230 liradan alıyor, 600’e mal ediyoruz” diyen kasaplar, önlem alınmazsa büyük bir krizi çıkabileceğini ifade etti.

Diyalog’a konuşan Işıklar Butik Kasap işletmecisi Durdu Özdeğirmenci, canlı hayvan fiyatlarının artmasıyla ete zam geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Şu anda canlı kuzu piyasası 230 TL’dir. Hafta başından beridir 210-220 TL fiyatı canlı kuzu aldık ve dün ise 230 TL kilosu canlı hayvan alıyoruz. Bir-iki günce önce ağırlığı 75 kilo 400 gram olan 2 adet canlı kuzuyu kilosu 230 TL’den aldım ve toplam 17 bin 342 TL ödedim. Hayvanlar kesildikten sonra karkas kilosu 40 kilo 200 gram olarak çıktı. Bu hayvanlar parkende satışa hazırlanırken verdiği fireler de çıkıldıktan sonra 32 kilo olarak satışa hazır halde reyona giriyor ve bu da bize kilosu 549 TL’ye geliyor. Bu rakamların üzerine diğer giderlerimiz de eklendikten sonra biz bu eti kilo başına 600 TL’ye satıyoruz. Biz burada hiç kimseyi eleştirmek veya herhangi bir pozisyona birini düşürmek istemiyoruz ancak hükümet edenler hem üreticiyi hem kasapları destekleyerek sorunları çözmelidir. Biz şu anda kendi elimizle tüketiciyi güneydeki kasaplardan alışverişe zorluyoruz. Gideni var, gidemeyeni var. Gidebilen evine ucuz et alıyor ,gidemeyen evine et götüremez durumdadır. Biz de bu hayvanları dükkânlarımıza alıp satamama pozisyonuna düştük ve süreç böyle devam ederse kepenk kapatmak durumunda kalacağız. “

“Hepimiz batarız”

Ülkede 300 kasap dükkanı olduğunu ifade eden Durdu Özdeğirmenci, çözüm bulunmazsa kendi işletmesi dahil hepsinin batacağını söyledi. Özdeğirmenci şöyle devam etti:

“Hükümetten üretici ve kasapları destekleyerek tüketicinin ucuz ete erişmesini sağlamak adına bütün güç ve yetkilerini kullanmalarını istiyoruz. Ülke genelinde 300 üzerinde kasap vardır ve bu süreç böyle devam ederse hem üretici hem de kasaplar batma noktasına gelecektir. Ben 20 gün önce burada 380 TL’ye kuzu eti satarken yükselen hayvan fiyatları nedeniyle artık 600 TL’ye et satmak zorundayım ve satamıyorum. Et, güneyde 400, kuzeyde 600 liradır. Bütün müşterilerimiz fiyatlardan sürekli yakınıyor. Turizme hizmet veren tüm sektörleri kaybettik. Ben de kasap olmasam eti gidip Güney Kıbrıs’tan alacaktım. Çalıştığımız restoran ve kafeler ‘ben menümü kaç kere değişeceğim?’ diye sitem ediyor. Vatandaş bir fasulye pişirecek bin TL’ye mal edecek veya bir molehiya bin 500 lira harcayacak. Böyle olunca da vatandaş da eksik kalsın diyor. Büyük bir krizin eşiğindeyiz ve buna bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor.”

Kasaplar Birliği acil önlem istedi

Bu arada Kasaplar Birliği dün açıklama yaparak, et fiyatlarındaki artış konusunda değerlendirmelerde ve önerilerde bulunuldu. Açıklamada, yıl sonu itibarıyla canlı hayvan fiyatlarına yapılan zamların sürmesinin et fiyatlarına da yansıdığı kaydedilerek, “Biz kasaplar bu durumdan ciddi şekilde zarar görmekte ve müşteri kaybına uğramaktayız. Bunun sebebi piyasada yetersiz hayvan olmasıdır” denildi.

Hükümetin artık bunu anlamasını isteyen Kasaplar Birliği, ülkede her alandaki üretimin artık nüfusa yetmediğini, gerek hayvan, gerekse sebze üretiminin yetersiz kaldığını belirterek bunun da pahalılığa yol açtığını kaydetti. Kasaplar Birliği açıklamasında, “Şu anda kendi vatandaşımızı kendi elimizle Güney Kıbrıs’a alışverişe gönderiyoruz. Bu da binbir zorlukla ekonomik sıkıntılar altında ezilen esnafı batırma noktasına getirmiş, elektriğini, kirasını, daha birçok giderini karşılayamaz hale sokmuştur” denildi. Hükümetin buna karşın “her taraf güllük gülistanlıkmış gibi davrandığı” savunulan açıklamada, esnafın bu kötü durumunun ve halkın giderek azalan alım gücünün düzeltilmesi için hiçbir adım atılmadığını görmekten duyulan üzüntü ifade edildi. Kasaplar Birliği, hükümet edenlerden acil önlem almalarını isteyerek, “Güney Kıbrıs fiyatlarıyla denge oluşturabilecek bir fiyat aralığında vatandaşımıza et ve et ürünlerini satabilmek için bir çare üretmelerini beklemekteyiz” çağrısı yapıldı.