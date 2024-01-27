70 gün tutuklu

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Gönyeli’de temizliğe gittiği 4 ayrı evden nakit para ve binlerce lira değerinde ziynet eşyası çalan Türkmenistanlı Maksatjan Shirinova dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen teminat duruşmasında zanlının yargılanmak için cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Mahkemede kefil olarak tanıklık eden zanlının eşi ise, “Eğer karım hapse girerse 14 yaşındaki kızımız fuhuşa sürüklenir” dedi.

Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da temizlik yapmak için gittiği N.B.’ ye ait (K-62) evden 30 bin TL değerinde 22 ayar altın küpeyi, 100 dolar nakit parayı, 5 sterlini çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı evden İ.S.B.’ye ait 15 bin TL değerindeki 18 ayar altın kelebek kolyeyi, 15 bin TL değerindeki 22 ayar altın küpeyi ve 400 TL nakit parayı çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının Gönyeli’de A.Ç.B.’ye ait evden ise bir adet 18 ayar altın kolyeyi çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının Yenişehir’deki evinde yapılan aramada birçok ziynet eşyası bulduklarını açıkladı.

Ziynet eşyalarının şikayetçilere gösterildiğini kaydeden polis, N.B.’nin 2 adet gümüş zincir kolye, bir adet broşunu, İ.S.B.’nin ise altın kolye ucu, 18 ayar altın kolye, bir adet zincir kolye, bir çift imitasyon küpelerini tespit ettiğini aktardı.

Polis, zanlının 16 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak üç gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Çalınan altınların bir kısmı bulunamadı

Polis, bu süre içerisinde N.B. ile İ.S.B.’nin ek ifade vererek, 400 Euro, 4 bin TL nakit paranın, 30 bin TL değerinde safir altın bir çift küpenin, bin TL değerinde altın yüzüğün, 50 bin TL değerinde pırlanta taşlı altın burmanın, 4 bin TL değerinde savaroski marka tükenmez kalemin de çalındığını söylediklerini açıkladı.

Polis memuru, ayrıca zanlının evlerine temizliği gittiği iki kişinin daha şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis memuru, 18 Ocak 2024 tarihinde şubeye gelen Ş.K.A.’nın vermiş olduğu ifadesinde; zanlının tutuklanmasının ardından evinde eşyalarını kontrol ettiğini, 600 TL değerindeki bir çift küpesinin, 10 bin TL değerindeki 14 ayar altın kolye ucunun ve 7 bin TL değerindeki kolye ucu ile zincirinin çalındığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının evinde bulunan ziynet eşyalarının Ş.K.A.’ya gösterildiğini, küpesini ve kolyelerini tespit ettiğini belirtti.

Polis memuru, aynı gün şubeye gelen N.A’nın da zanlının evine temizliğe geldiğini, yaşananlar üzerine evinde kontrol yaptığını, 30 bin TL değerindeki 5 taş yüzüğünün olmadığını söylediğini aktardı.

Altınları kargoyla göndermiş

Polis, zanlının ifadesinde Türkmenistan’da ev yaptırdıklarını, çaldığı altınların bir kısmını evin borcunu ödemek için kargo ile ülkesine gönderdiğini ancak kargo şirketlerinden yapılan araştırmada herhangi bir bulguya rastlamadıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlının 465 dolar parayı da arkadaşı vasıtasıyla banka havalesiyle gönderdiğini söylediğini aktardı.

Zanlının eşinin Beyaz Kimlik sahibi olduğunu, bu nedenle oturma izni aldığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Şeytana uydu

Zanlının avukatı tutuklu yargıya itiraz ederek, zanlıya kefil olabilecek tanıkları mahkemeye dinletti.

Zanlı için kefil olan eşi B.Ş. karısının tutuksuz yargılanması halinde kaçmayacağını söyledi. B.Ş., en büyüğü 14, en küçüğü 4 yaşında 3 çocukları olduğunu, eşinin cezaevine girmesi halinde 14 yaşındaki kızlarının fuhuşa sürükleneceğini ifade etti. B.Ş., “Ben çalışıyorum, çocuklara bakamam, yoldan çıkar kızım, fuhuşa sürüklenir” dedi.

B.Ş. eşinin şeytana uyduğunu, işlediği suçlardan haberi olmadığını ifade etti.

Zanlının eşinin yanı sıra bir kişi daha kefil olarak dinletildi. Gerçekleştirilen teminat duruşmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, zanlının 70 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.