Suçuna suç ekledi

Lefkoşa’da park halindeki araçtan para ve eşya çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Salih Kurtoğlu’nun üzerinde uyuşturucu da bulundu.

Zanlı hakkında hırsızlığın yanı sıra uyuşturucu madde tasarrufu suçundan da soruşturma başlatıldı.

Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlının 24 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa’da Erdoğan Yıldırım Sokak’ta park halinde bulunan V.M.’ye ait araçtan 50 Sterlin, iPod, sigara ve çakmak çaldığını söyledi. Polis, zanlının 25 Ocak’ta tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde de ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, çalınan para ve eşyaların henüz bulunamadığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının üzerinde bulunan uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.