‘Deport’ edilecek

Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonda staj yapan 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Görkem Karaüzüm hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İşine son verilen ve çalışma izninin iptali için girişim başlatılan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ilk etapta kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu, önceki gün ise kalçasına dokunarak, tacizlerini sürdürdüğü belirtildi.

Polis memuru zanlının 31 Aralık 2023 ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonunda staj yapan 15 yaşındaki kızın kalçasını ve omuzunu elleyerek “çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı “suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının daha önce kız çocuğuna “seks yapalım, hiç seks yaptın mı?” diyerek, sözlü tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının 24 Ocak 2024 tarihinde ise kız çocuğunun kalçasına dokunarak, “çok güzel duruyorsun” demek suretiyle de cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, şikayetin 24 Ocak 2024 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını kaydetti.

Zanlının önceki gün mahkemeye çıkarıldığını ve bir gün süreyle tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde iş yeri sahibinden ve çalışanlardan ifade temin edildiğini kaydetti. Polis, ayrıca olay yerini gören güvenlik kamerası görüntülerini emare aldıklarını ancak incelemenin henüz yapılmadığını söyledi. Polis memuru, zanlının işine son verildiğini, çalışma izninin iptal edileceğini de dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.