Kazanamadı

Gönyeli’de park halindeki araçlardan para, eşya ve piyango bileti çaldığı tespit edilen İranlı üniversite öğrencisi Jelalettin Hasan Kaurkah dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifade vererek, tüm suçlarını kabul ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 17-18 Ocak 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de bir ikametgâhın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan C.N.’ye ait salon araç içerisinden 35 bin TL değerinde iPod, 110 Sterlin, 220 dolar ve bir adet çeyrek altın çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 20 Ocak tarihinde ise Gönyeli’de bir şahıs tarafından sokak içerisinde düşürülen çantada bulunan 2 adet altın nişan yüzüğünü çaldığını açıkladı. Polis memuru, ayrıca zanlının 22 Ocak 2024 tarihinde, Gönyeli’de bir ikametgahın önündeki kaldırımda park halinde bulunan N.G.’ye ait salon araç içerisinde muhafaza edilen toplam bin Euro, 3 bin TL nakit para ve 4 adet KKTC Devlet Piyangosu çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 23 Ocak tarihinde tutuklandığını, ifadesinde suçlarını kabul ettiğini, evinde yapılan aramada çalınan eşya ve paraların çoğunun bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu, zanlının çaldığı parayla harcama yaptığı yerlerden araştırma yapılacağını ifade ederek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.