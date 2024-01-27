İnsanlara neler oluyor? Vicdanları sızlamadan tabanca ile masum köpeği vurdular

Güzelyurt ilçesine bağlı Güneşköy'de, Eroza Tatil Köyü mevkinde bir köpeği tabanca ile vurarak öldüren şahıs halen köpeğin sahibi tarafından aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eroza Tatil Köyü mevkinde gezintiye çıkan köpeğin sahibi, köpeğini bir kişinin tabanca ile vurduğunu gördü. Köpeğin sahibinin müdahalesi üzerine kaçan şahıs, hala yakalanamadı.



Son dönemde Güzelyurt bölgesinde artan suç oranları, vatandaşlarda endişe yaratıyor. Güneşköy'de meydana gelen olay da bu endişeyi daha da artırdı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024, 03:26