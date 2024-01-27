‘Çocuklar için’

Kuzey Kıbrıs’a turist vizesiyle giriş yapan Vedat- Yasemin Koçer çifti bir gün sonra Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten 3 bin 500 TL değerinde ürün çaldı. Türkiye’nin Mersin ilinde yaşayan 4 çocuklu Koçer çiftinin marketten bebek maması, biberon ve emzik çaldığı açıklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlıların 15 Ocak 2024 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten 3 bin 500 TL değerinde; 4 adet çay, 6 paket çocuk maması, 2 adet biberon ve bir adet emzik çaldıklarını söyledi.

Polis, hırsızlık olayının geç fark edildiğini, şikayetin 25 Ocak’ta yapıldığını ifade etti. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlıların ürünleri aldıklarının ve araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 25 Ocak’ta tutuklandıklarını, çalınan tüm ürünlerin bulunarak, emare alındığını söyledi.

Zanlıların 14 Ocak 2024 tarihinde ülkeye turist vizesiyle geldiklerini, Türkiye’nin Mersin ilinde yaşadıklarını kaydeden polis, çiftin 4 çocuğu olduğunu da belirterek, 7 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, zanlılar 7 günde yargılanarak haklarında cezalar belirlenecek.