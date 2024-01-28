Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın başvurusunu değerlendirerek İsrail'in soykırım ile yargılanmasına karar verdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ihtiyati tedbir kararlarının tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu belirtti.

Birçok ülke kararı destekleyen açıklamalar yaparken, İsrail karar sonrası Uluslararası Adalet Divanı'nı antisemitizmle suçladı.

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Önceki gün gerçekleştirilen kamuya açık oturumda, İsrail'in Gazze'de yaşananlar nedeniyle soykırım ile yargılanacağı kararı çıkarken, İsrail'in kanıtları yok etmemesi gerektiğine de hükmedilmişti.

Karar dünya basınında geniş yer bulurken, birçok ülke soykırım kararının ardında açıklamalar yaptı.

"Kararlar bağlayıcı"

Hollanda'nın geçici hükümeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarına uyulması çağrısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UAD'nin aldığı kararların taraflar için bağlayıcı olduğu belirtildi.

Hamas: Bilinçli bir soykırım

Hamas yöneticilerinden Basim Naim, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamında gıda, elektrik ve ilaç gibi gerekliliklere de izin vermediğine dikkati çekerek, "Bugün geldiğimiz noktada olayı anlatabileceğimiz tek bir kavram var, o da bu bir toplu, bilinçli soykırımdır." dedi.

"Tarihi bir karar"

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açıkladığı tedbir kararlarını değerlendiren İngiliz siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kararların uygulanması ve acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, "UAD kararı çok açık. Gazze'de ölüm ve yıkım durmalı." değerlendirmesi yaptı.

"Cezadan kaçışın sonu"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararının İsrail’in "cezalandırılmaktan kaçış sürecini sonlandırdığı" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm taraflar için bağlayıcı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarının tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu belirtti.

"İsrail karara uymak zorunda"

Alman hükümeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail ile ilgili kararının uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcı olduğunu ve İsrail'in de bunlara uymak zorunda olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, UAD'nin davanın esasına ilişkin bir karar vermediğine ancak ihtiyati tedbirle ilgili önlemler alınmasına hükmettiğine işaret ederek "Bunlar uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcıdır. İsrail de bunlara uymak zorundadır." ifadelerini kullandı.



Rusya ne dedi?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'den çekilmesini talep etmediğini belirterek, "Bununla birlikte mahkeme, Gazze'deki sivil nüfusun çektiği acıların boyutunun soykırım sorusunu gündeme getirilmesini haklı kıldığını kabul etmiştir." dedi.

İsrail Güney Afrika'ya uçuşları durduracak

İsrail hava yolu şirketi El Al, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail aleyhinde soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşların askıya alınacağını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre El Al, mart sonu itibarıyla Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçuşları durduracağını açıkladı.