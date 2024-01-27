Kış geç geldi

Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs adasında soğuk hava dalgası etkili olurken, dün Güney Kıbrıs’ta yüksek yerlerde kar yağışı oldu. Kuzey Kıbrıs’ta ise önümüzdeki hafta Salı günü kar yağışı bekleniyor. Güneyde dün kar yağışının en çok gerçekleştiği bölge Trodos Dağı oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşama kadar sürdü. Trodos’taki Ulusal Orman Parkı’nda muhteşem kar manzaraları ortaya çıktı. Hem güneyden hem de kuzeyden onlarca kişi kar yağışını görmek için Trodos’a gitti. Birçok kişi kar yağışını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, hava sıcaklığının düşeceği belirtildi.

Kuzeyde kar yağışı bekleniyor

Kuzeyde ise önümüzdeki pazartesi günü dağlık kesimlerde karla karışık yağmur, salı ve çarşamba ise yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü soğuk, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava pazartesi parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, gece geç saatler dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı diğer günler parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece, diğer günlerde ise 9-12 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.