Öğrenci izni var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yemek meselesi yüzünden çıkan kavgada ev arkadaşını bıçakla yaralayan Valentine Arinze Oluigbo hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Andy Nyebuchiba Ogunka'yı omuzundan bıçaklayan zanlı, dün teminat talebiyle duruşmaya çıkarıldı.

Ogunka'nın yemek pişirmediği, Oluigbo’nun hazırladığı yiyeceklerden yemeye kalktığı, kavganın bu nedenle çıktığı öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 22 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, zanlı Valentine Arinze Oluigbo’nun kendinden yemeğini istediği gerekçesiyle ev arkadaşı olan Andy Nyebuchiba Ogunka'yı bıçakladığını ifade etti. Polis, zanlının mutfaktan aldığı 24 santim uzunluğundaki bıçakla Ogunka'yı omuzundan saplayarak, bir santim kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, Andy Nyebuchiba Ogunka'nın

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığını söyledi.

Polis, bıçağın emare alındığını, Ogunka'nın tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede öğrenci statüsünde olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

FOTO>> Valentine Arinze Oluigbo

