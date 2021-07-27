Coronavirüse yakalanan 41 yaşındaki Orhan Durgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarda bulundu.

“Covid ciğerlerime işledi, nefes alamıyorum” diyen Durgun, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Orhan Durgun sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:

“Arkadaşlar lütfen dikkatli olalım. Covid ciğerlerime işledi, nefes alamıyorum. Konuşmakta zorlanıyorum. Mağusa’dan ambulansla Lefkoşa’ya kaldırıldım. Şakası yok; sosyal mesafeyi koruyun, tokalaşmayı bırakın.

Çok zor bir süreç; çocuklarıma sarılmak istiyorum virüs engel oluyor… Birçok şeyi engelliyor hayatımda. Eşimi, aslan gibi üç çocuğumu şimdiden özledim. Kızlarımı özledim.”