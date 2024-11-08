Öğrenci olarak gelip suç işliyorlar

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta bir banka şubesinin para gönderme sistemindeki açığı fark ederek, 24 milyon lirayı kendi hesaplarına aktaran Nijeryalı 8 sanık 29 davadan suçlu bulunarak, hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklardan 4’üne 4, 3’üne 3, birine ise 2 yıl hapis cezası verdi.

Kararda ülkeye öğrenci olarak gelen kişilerin böylesi suçlara karışmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, sanıkların banka sistemindeki açığı kullanarak bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık yaptıklarını, suç gelirini aklayıp, sahte davranışla para temini suçlarını işlediklerini söyledi.

Sanıkların bankayı çok ciddi bir meblağ zarara uğrattıklarını kaydeden yargıç,

Böylesi ciddi suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutularak caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç, bankanın hesaplarında Worldremit para gönderme sistemindeki açığı fark edip bu açıktan faydalanan kişinin Olaoluwa Stephen Ogunsakin olduğunu belirterek, suçların işlenmesinde sanıkların üstlendikleri rollerin farklı olduğunu kaydetti.

Yargıç, bu sebeple sanıklarla ilgili ceza takdir ederken ayrım yapılmasının uygun ve adil olacağı kanaatine vardıklarını söyledi.

Yargıç, Ogunsakin ile diğer 7 sanığın doğrudan bağlantılı olduklarını, hesaplarını kullandırmak ve banka tarafından kendilerine verilen özel şifreleri paylaşmak suretiyle suçun işlenmesine imkan ve olanak sağladıklarını, sahte havale işlemleri yaptıklarını ve hesaplarına gelen paraların başka hesaplara aktarılmasını sağladıklarını söyledi.

Yargıç, Winston Batsirai Zemur’un ise Abeni’nin hesabını kullanarak, dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğunu ve Ogunsakin ile doğrudan bağlantısı olmayıp sanık Ayomipos, Sundey Ajewole ile dolaylı bağlantısı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Tümü öğrenci olarak geldi

Yargıç, sanıkların tümünün genç suçlu kategorisinde olup hayat tecrübesinden yoksun ve sabıkasız kimseler olduğunu, suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduklarını, bu hususların lehlerine değerlendirdiğini belirtti.

Sanıklar Fani ile Abeni’nin ülkede ikamet izinsiz kalmakta oldukları sırada böylesi ciddi ve vahim suçları işlediklerini açıkladı.



Barkın kararına şöyle devam etti:

“Sanıkların tümü ülkemize öğrenci olarak gelmiş ve öğrenci olarak geldikleri ülkemizde böylesi vahim ve ciddi suçlara karışmışlardır. Başka meselelerde de ifade ettiğimiz şekilde yabancı kişilerin bir ülkeye eğitim maksadı ile gelip akabinde bu denli ciddi suçları işlemeleri kabul edilebilir değildir. Sanıkların işlemiş oldukların suçların vahameti ciddiyeti ve bu hususta kamu menfaatinin ciddi zarar görmesi hasebiyle verilecek cezanın kamu menfaati gereği hürriyeti bağlayıcı bir ceza olması gerektiği açıktır” dedi.

Dünyada ve maalesef KKTC'de yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edildiğini gözlemlediklerini kaydeden yargıç, “Söz konusu gelirlerin kaynağını çoğunlukla uyuşturucu maddeler, silah kaçakçılığı, patlayıcı madde, insan ticareti oluşturmaktadır. Görülebileceği üzere kara paranın kaynağını yasadışı ve özelliklede ağır suçlar teşkil etmekte ve bu suçların başında ise uyuşturucu ticareti gelmektedir” şeklinde konuştu.

Ağır ceza yargıcı, sanıklara verilecek hürriyeti bağlayıcı cezanın süresine karar verirken suçlar için öngörülen azami cezaları, suçların ciddiyetini, vahametini, sanık lehine ve aleyhine alınan tüm faktörleri tekrardan gözden geçirdiklerini açıkladı.

Yargıç, Ayomipos Sundey Ajewole, Adeniyi Busuyi Ajewole, Philip Fani, Winston Batsirai Zemura’yı 4’er yıl, Tembelihle Nathaniel Moyonkiwane , Lesley Kundai Mchakwa ve Abdalsadig Mohammed Mustafa Abdalla’yı 3’er yıl, Jenipher Mukobwawase’yi ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024, 09:58