Tüm suçlular hesap vermeli

Abdullah SUİÇMEZ

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan “mamaya alkol karıştırılması” olayına ilişkin Evrensel Çocuk Hakları Derneği ve bebeklerin aileleri Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek, açıklama yaptı.

“Çocukların Sesi Olacağız” sloganıyla yapılan basın açıklamasında, yaşanılanlara tepki gösterilerek “artık hesap verme zamanıdır.” denildi, "tüm suçluların yargı önünde hesap vermesi" çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen topluluk, “Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil”, “Bebeği alkolle katletmek affedilemez”, “Güneşimizi söndürdünüz”, “Özür değil önlem istiyoruz” yazılı pankartlar açtı. Bunun yanında olayda hayatını kaybeden Mihrimah bebeğin fotoğrafı taşınarak, temsili çocuk kefeni taşındı.

Tüm suçluların yargı önünde hesap vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, kamu sağlığının hayati öneme sahip olduğu, konunun yakın takipçisi olunacağı ifade edildi.

Bunun yanında, Sağlık Bakanlığı önünden geçmekte olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na da aileler bazı sitemlerde bulundu, “devletin yanlarında olmadığını” ifade etti. Bakan Amcaoğlu ise, yaşanan olaylardan dolayı üzüntüsünü ifade ederek, gerekenin yapılacağını kaydetti.

Mihrimah bebeğin annesi: Diğer bebekler sayesinde hayatta kalıyoruz

Hayatını kaybeden Mihrimah bebeğin annesi de bir konuşma yaptı. Anne Güneş Toymuradov, yaptığı konuşmada yaşadığı acıyı paylaştı; adalete güvendiklerini, adalet istediklerini kaydetti.

“Bu süreçte kendileriyle iletişime geçilmediğini ve devletten kimsenin yanlarında olmadığını” söyleyen Toymuradov, “Bizi kimse insan yerine koymuyor.” dedi.

Polise gerekli şikayetlerde bulunduklarını, kimin suçlu kimin suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını belirten Toymuradov, çocuklarını olaydan bir gün önce sağlıklı bir şekilde gördüklerini, ertesi gün ailelere çocukları hakkında bilgi vermeyerek, “suçun iş birliğiyle örtülmeye çalışıldığını” savundu.

Otopsi raporunun İstanbul’a yollandığını ve şu an tek çareleri bu raporu beklemek olduğunu söyleyen Toymuradov, “Biz bugüne kadar sustuysak halen daha orada yatan çocuklar için sustuk. Sağlıkta ‘yanlışlık’ diye bir şey olmaz, ölümle sonuçlanır. Ben onlara canımı emanet ettim. Biz şu an diğer bebeklerin hayatta kalmasıyla hayatta kalıyoruz. Diğer bebekler yaşayacaksa ben kızımı kurban ediyorum.” dedi.

Bu noktada ne doktorun, ne de hemşirelerin “yorgunluk” gibi bir açıklaması olamayacağını da ifade eden Toymuradov, bununla ilgili gerekli tedbirlerin önceden alınması, gerekiyorsa ayaklanmanın yapılması gerektiğini, konuşmak için bir çocuğun ölümünün beklenemeyeceğini dile getirdi.

Toymuradov, benzer olayların tekrar yaşanmaması için bundan sonra susmayacağını vurguladı.