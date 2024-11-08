Türkiye’den rapor bekleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin Yenidoğan servisinde kuvözdeki bebeklerin mamalarına etik alkol karıştırılması ve bir bebeğin ölümü, 6 bebeğin fenalaşmasıyla ilgili polis soruşturması çerçevesinde 5 hemşire dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Hemşire Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim hakkındaki olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yürüten müfettiş Hüseyin Zaifer, 26 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesinde 7 Ekim’den itibaren erken doğum nedeniyle kuvözde tutulan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un saat 13.30 sıralarında vefat ettiğini söyledi. Polis, hastanede görevli hemşirelerin tedbirsiz ve ihmalkar davranarak, bebeklerin mamasına etil alkol karıştırdıklarını ifade etti. Polis, mama içerilen ve tedavi altındaki 6 bebekten 3’ünün önceki gün taburcu edildiğini kaydetti. Polis, her ne kadar bebeklerin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilse de ileride kalıcı bir hasar olup olmadığına dair araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Polis, yaşamını yitiren bebeğin ek otopsi raporunun beklendiğini, Türkiye Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor ışığında zanlılar aleyhine getirilen suçlamaların değişebileceğini kaydetti.

Polis, zanlılardan Çağrı Şah, Güler Karakuş ve Kezban Yayman’nın dikkatsizlik ve ihmalkarlık suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, Altunterim ile Durak’ın bebeğin ölümünde ihmali olduklarına dair ciddi şüpheler olduğunu ifade ederek, bu iki zanlının ise “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan teminata bağlanmasını talep etti. Polis ayrıca tüm zanlıların açığa alınarak aleyhlerinde disiplin soruşturması başlatıldığını da ekledi.

Savunma doktoru suçladı

Zanlı Durak’ın avukatı ise Müseyde, Ayşe ve Melis hemşirenin doktorun yanlış işlem yaptığına tanık olduğunu savunarak, “Doktor müdahalesi öncesi çocuğun ciğer filmleri mevcut, doktor müdahalesinden sonra ciğerlerinde yırtılma oldu” dedi.

Mahkeme, zanlıların tümünün yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, her birinin 200’er bin TL nakit teminat yatırmasına, Çağrı Şah, Güler Karakuş ve Kezban Yayman için 3’er kefilin, Altunterim ile Durak için ise 4’er kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

