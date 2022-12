Öğrenciler de isyan ettiler

Ömer KADİROĞLU

İlk ve orta dereceli okullarda haftalardır devam eden hademe grevi nedeniyle mağdur olan öğrenciler dün ilk defa eylem yaptı. Sınıfların ve tuvaletlerin yanı sıra, okul bahçesinin çöplerle kaplanması ve hijyen koşullarının ortadan kalkması nedeniyle Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri dün derslere girmeyip okulu terk etti.

Diyalog’a konuşan ve yaşanan sıkıntıları dile getiren öğrenciler “günlerdir sınıfları ve tuvaletleri biz temizliyoruz ama artık bu ortamda yaşamak istemiyoruz. Yetkililer hademe sorununu çözünceye kadar eyleme devam edeceğiz” dedi. Eğitim Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmazken, sendika istifa çağrısı yaptı.

Öğrencilerin sabrı taştı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde dün temizlik krizi yaşandı. Hademe sorunu nedeniyle bir ayı aşkın süredir okullar temizlenmezken, Lefkoşa Türk Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler dün protesto eylemi gerçekleştirdi.

Okul içerisinde toplanarak alkışlarla yönetimi protesto eden ve derslere girmeyen öğrenciler daha sonra okulu terk etti. Okul ve eğitim bakanlığı yetkilileri öğrencilerle görüşüp ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da okula giderek, elem yapan öğrencilere destek oldu. Sendika başkanı Ozan Elmalı yaptığı açıklamada “bir an önce kadrolu hademe alım süreci başlatılmalı” dedi. Elmalı haftalardır, okullarda sıkıntılar yaşandığını, hademe sorununun ihmal edildiğini, görmezden gelindiğini ifade etti. “Mahkeme var, sonuçlanacak”,” taşeron şirketle sendika arasında sorun var, çözeceğiz”, “yarın temizlik yapılacak’”şeklinde cevaplarla karşılaştıklarını ifade eden Elmalı, “Defalarca basın açıklamaları yaptık, protestolar gerçekleştirdik, Eğitim Bakanını istifaya davet ettik ancak bu sorun hala devam ediyor” şeklinde konuştu. Mahkemenin geçtiğimiz Cuma günü sonuçlandığını ve geçtiğimiz Pazartesi itibariyle sorunların çözüleceği yönünde bir beklentinin oluştuğunu söyleyen Elmalı, yine de temizlik sürecinin başlamadığını belirtti.

Öğretmenden sendikaya sitem

Sendikanın açıklaması sırasında bir öğretmen de söz alarak, “Bu direnci öğretmenler değil, öğrenciler başlattı. Bize ne kadar ayıp ki; öğrencilerimiz başlattı bunu. Buradaki sorun temizlik değil, aylardır yaşanan mağduriyettir. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Böyle bir şeyi bizlerden önce, hele hele sendikalardan önce başlattıkları için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Okula temizliğe değil eğitim almaya geliyoruz

“Biz eğitim almaya geliyoruz, okul temizlemeye değil” diyen öğrenciler de Diyalog’a yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

Deniz Özkibar

“Yaşananları protesto etmek adına derslere girmedik. Tuvaletler ve sınıflar pislik içerisinde. Okulda hademelerin olmadığı günden beri sınıfları biz temizliyoruz. Biriken çöpler çevreye yayılıyor. Elimizden geldiğince temizlemeye çalışıyoruz.”

Sare Cömert

“Biz buraya eğitim görmeye geliyoruz okul temizlemeye değil. Sabah derse geliyoruz ders başlamadan önce sınıfı temizlemek zorunda kalıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunu çözmezse bu isyan sadece Lefkoşa Türk Lisesi’nde kalmayıp başka okullara da sıçrayacaktır. Bu sorun kalıcı bir çözüme ulaşmazsa önümüzdeki yıl daha da büyük problemler yaşanacaktır. Biz sabah okula geldiğimizde ilk dersimizi eğitime değil temizliğe ayırmak zorunda kalıyoruz.”

Ömer İğlek

“ Temizlenmeyen tuvaletler nedeniyle tuvalet ihtiyacımız için başka yerlere gitmek zorunda kalıyoruz. Kendi sağlığımızdan da eğitimimizden yana da endişe yaşıyoruz. Yaşanan bu sorunun acilen çözülmesini istiyoruz.”

Bahar Kaylak

“Eğitim almak için geldiğimiz okulumuzda sınıflar çöp içinde. Biz kendi sınıfımızı temizliyoruz ancak buna da mecbur değiliz. Bakanlık biz öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almasını istemiyor herhalde.”

Mert Avcı

“Burada sağlıklı bir ortamda eğitim almamız için kendi sınıfımızı kendimiz temizliyoruz. Ben aileme okulda böyle bir durum yaşandığını söylemiyorum çünkü öğrenseler beni okuldan da alacaklardır.”

Salise Akvan

“Sınıflarımız da tuvaletler de pislik içerisindedir ve aylardır biz böyle bir ortamda eğitim alıyoruz. Biz ailelerimize okulda temizlik yaptığımızı söylemiyoruz ve onlar da bizim okula eğitim almak için geldiğimizi düşünüyorlar. Her sabah sınıf temizlemek zorunda değiliz. Tuvaletlere gitmeye korkar olduk ki hastalık kapmayalım.”

Murat İpek

“Biz sabah 07.30’da okula geliyoruz. Tuvaletler temizlenmediği için eve gidene kadar zorluk yaşıyoruz. Sınıflarımızı öğretmenlerimizle birlikte temizliyoruz ancak tuvaletleri de temizleyemeyiz? Bu soruna bir an önce çözüm bulmaları gerekiyor.”