30 dönüme  17 çeşit ekildi

İbrahim DİRAN

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, ülkeye ithal edilen sertifikalı buğday, arpa ve ülkede geliştirilen Reşatbey ve Beşparmak arpalarının çimlenme, kuraklık, hastalık ve dona karşı dayanıklılığı ile verimini kıyaslayabilmek için Alaniçi köyü bölgesine adaptasyon takip parselleri kurdu.

Sertifikalı tohumların tercih edilmesinin nedeninin, çiftçilerin kendileri için ürettiği tohumlukların yıllar içerisinde veriminin düşmesi, sertifikalı tohumların ise yüzde 25 daha çok verim sağlaması olduğu kaydedildi.

Denemede, ithal edilen sertifikalı tohumluk 9 çeşit buğday, 5 çeşit arpa ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ve Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğinde geliştirilen Beşparmak, Reşatbey ve henüz tescillenmemiş bir çeşit arpa ile slajlık olarak da tritikale bulunuyor. Toplam 17 çeşit tohum, 30 dönüme ekildi.

Yan yana bulunan ve aralarında 1-2 metre aralık olan parsellerde çeşitlerin çimlenme, hastalıklara dayanıklılığı, soğuk (yatma eğilimi) ve verimi, çiftiler tarafından gözlemlenebilecek.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, TAK'a yaptığı açıklamada, genetiği yüksek tohumlukların ülkeye adaptasyonu çalışmasının ana amacının, girdi maliyetlerinin yükselmesiyle üretimin zorlaşmaya başladığu bu dönemde üreticinin daha yüksek rekolte ve kaliteli verim almasına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.



Değirmenci: Çeşitler bazında farklılıklar görülecek

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci de çalışmanın en büyük getirisinin çeşitler bazında farklıkları görebilme ve değerlendirebilme imkanı olacağını kaydetti.



Uluçam: Sertifikalı tohumla daha çok verim

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ise çiftçilerin bu çalışmanın da yardımıyla kendilerinin tercih ettiği sertifikalı tohumu ekerek daha çok verim alabileceğini, tohumluğunu da daha verimli çeşitlerden elde etmeye devam edebileceğini kaydetti.