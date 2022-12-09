Lokomotif sektör olmalı

Filiz SEYİS

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Görüşmede ilk olarak söz alan Bakan Dursun Oğuz, Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

“İnanıyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerek siyasal anlamda gerek ekonomik anlamda bugünkü konumundan daha iyi bir konuma sizlerin katkısı ile gelecek” diyen Oğuz, Feyzioğlu’nun isminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile özdeşleştiğini belirtti. Bakan Oğuz, Feyzioğlu’nun “Maraş statükosunun” yıkılmasında öncü görev alan, KKTC’yi yakından tanıyan ve sıcak diyaloglar içinde olan biri olarak tanımladı.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu ise tarımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasında, ayakları üzerinde durmasında başta geleceğini vurguladı. Feyzioğlu, “Dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kalkındırırken, Kıbrıs Türkünü refaha ulaştırırken tarımı lokomotif yapmak zorundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir tarım cenneti olmak zorunda. Her şeyimiz var. Toprağımız var, havamız var, suyumuz şükürler olsun Türkiye’den geldi, artık var. Güzelyurt’a ulaştı, şimdi hayalimiz Mesarya’yı sulamak. Tabii sulamak yetmiyor. Tarımda planlama lazım, destek teşvik lazım, çiftçinin elinden tutulması yol gösterilmesi lazım. Bunlar kadar önemli ihracatın kolaylaştırılması önünün açılması lazım” ifadelerini kullandı. Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs’ta tarıma dayalı sanayi kurulması gerektiğini de kaydetti.