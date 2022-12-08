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Tümünü harcadı

Tahsilatçı olarak çalıştığı firmaya ait 87 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Bulut Alev suçlamaları kabul etti

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Tümünü harcadı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren temizlik ve gıda ürünleri satan bir firmada tahsilatçı olarak çalışan Bulut Alev hırsızlık iddiasıyla tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının son 27 günde şirket adına tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı çaldığı belirtildi. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ederken, parayı harcadığını itiraf ettiği açıklandı.
Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan zanlı Bulut Alev’in 9 Kasım 2022- 6 Aralık 2022 tarihleri arasında iş yeri adına tahsil ettiği ve 18 faturanın karşılığı olan 87 bin 941 TL parayı çalmakla suçlandığını söyledi. Polis, iş yerinden yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının sorgusunda çaldığı parayı  harcadığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. 
Talebi değerlendiren mahkeme zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.    
 

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