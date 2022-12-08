227 sürücüye işlem yapıldı

Lefkoşa ve İskele’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrolleri kapsamında toplam 835 araç sürücüsü kontrol edildi. Polis, iki bölgede suç işlediğini tespit ettiği 227 sürücü hakkında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Lefkoşa’da trafik denetimlerinde kontrol edilen 450 araç sürücüsünden 151’i aleyhinde işlem yapıldı, 7 araç da trafikten men edildi. Ayrıca Lefkoşa bölgesinde gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

İskele’de de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İskele bölgesinde trafikte kontrol edilen 385 araç sürücüsünden 76’sı çeşitli suçlardan rapor edildi.