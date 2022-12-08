Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, Gazimağusa’da ‘Dar Sokak’, Girne’de ise ‘Anahtar’ operasyonu düzenledi. Her iki operasyonda toplam 310 gram hintkeneviri, 80 gram metamfetamin, 400 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen Dar Sokak Operasyonunda tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında metamfetamin, MDMA türü 400 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunan Furkan Pehlivan tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 6 Aralık 2022 tarihinde, zanlı Furkan Pehlivan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve zanlının, Tekant bölgesinde bulunan ikametgahına baskın yaptıklarını belirtti. Zanlının, polisi görünce kaçmaya başladığını ve elindeki poşeti yere attığını anlatan Çelik, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve yere attığı poşette 80 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının cebinde 2 ayrı poşette 400 adet tam 4 adet ise yarım extacy türü uyuşturuculu hap bulduklarını da ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

310 gram hintkeneviri ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de Anahtar Operasyonu gerçekleştirildi. Tasarruflarında yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran yabancı uyruklu E.O.I.(E-23) ve C.J.U.(K-23) tutuklandı. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.