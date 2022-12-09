Örnek bir yaşam öyküsü

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından Halkbank sponsorluğunda hazırlanan "Sadiye Destur" belgesel gösterimi önceki akşam Lefkoşa AKM’de yapıldı.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ile Halkbank KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen’in ev sahipliğini yaptığı gecede, "Sadiye Destur" belgeseli yanı sıra fuayede HAS-DER’in sorumluluğunda organize edilen Destur’un çeşitli halk dansları dernekleri için diktiği kıyafetlerin sergisi ve gazeteci-yazar Nezire Gürkan ile HAS-DER Başkanı Kani Kanol’un, Destur’la ilgili anıları ve anekdotlarını paylaştığı bir söyleşi de düzenlendi.

Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sadiye Destur’un ailesi, halk dansları dernekleri yöneticileri, oyuncuları, halkbilimi çalışması yapan kişilerle sanatseverler de katıldı.

Duygusal anların da yaşandığı gecede, Destur’un bir iğne bir iplikle başlayarak sevgi, özveri, cesaret ve emekle harmanladığı terzilik mesleği ve çeşitli zorluklara rağmen bir başarı öyküsüne çevirdiği yaşamı takdir gördü.

Sadiye Destur, 12 yaşında terziliğe başlamış, Kıbrıs Türk kültürü ve folkloruna uzun yıllar hizmet edip kıyafetlerini tasarlamıştı.