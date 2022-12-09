EOKA sahada

‘Grivas Digenis Vakfı’, Rum Meclisi’nden çıkan EOKA-B lideri Yorgos Grivas Digenis için “hiçbir onurlandırmaya layık değil” şeklindeki kararı protesto etmek için dün meclis önünde eylem düzenledi.

Yunan bayraklarıyla toplanan eylemcilere, APOEL ve Anorthosis-Mağusa futbol kulüpleri de destek verdi.

Vakıf açıklamasında “sizi; ayrılık partileri “AKEL-DİKO-EDEK-DİPA’”nın niyetleri karşısında sesimizi sesinizle birleştirmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

APOEL yaptığı açıklamada “General Yorgos Grivas Digenis’in ulusal onurlara layık olup olmadığını Kıbrıs helenlerinin karar verdiğini ya da karar vereceğini belirterek buna; 23 milletvekilinden hiçbirinin karar veremeyeceğini ifade etti.

APOEL Kulübü açıklamasında "Ömrünü ulusal mücadelelere adayan herkesi tanıyor ve saygı gösteriyoruz” denildi.

“Anorthosis-Mağusa” ise açıklamasında alınan karara karşı olduklarını dile getirerek Grivas’ın, Başpiskopos Makarios’da olduğu 1959 yılında o dönemin yönetimi tarafından, Kıbrıs için mücadelesinden ve hizmetlerinden dolayı fahri başkanı olarak seçildiğini ifade etti.

Rum çiftçi örgütü “Panagrotikos”, milliyetçi “ENOSİS Kokkinotrimithia” derneği ve SAPEL derneği birer açıklama yaparak karara yönelik tepkilerini ortaya koydular.