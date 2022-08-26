Öğrencilere reva mı bu

Yeni eğitim yılının başlamasına haftalar kaldı ancak bazı okulların eksiklikleri giderilmedi, bakım ve onarımları yapılmadı. Bu okullardan biri olan Türkmenköy İlkokulunun koridorları, damı, çatısı ve öğrenci tuvaletleri tadilata ihtiyaç duyarken, kapılar ve pencereler de onarım istiyor.

Okulun çevresinde biriken çöpler toplatılmayı bekliyor, çürümüş masa ve sandalyelerin yerine yenilerinin alınması gerekiyor.

Okulun avlusunda bulunan oturma bankları da tamamen kullanılmaz hale gelirken, veliler Eğitim Bakanlığı’nın gerekli adımı atmasını bekliyor.

Okullardaki eksikliklerin giderilmemesine tepki gösteren eğitim sendikaları ilgili bakanlığı eleştirirken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), durumu kötü olan Kapalı Maraş’ta bulunan Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin fotoğraflarını paylaştı.

KTOEÖS, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin felaket bir durumda olduğuna dikkat çekerek, toplum liderinin adını taşıyan bir eğitim yuvasının utanç verici perişanlığının üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022, 09:50