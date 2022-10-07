Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (UNFICYP), KKTC’de görev yapma yetkisini veren makamın KKTC makamları olacağını ifade ederek, “BM’ye, anlaşmayı imzalamadıkları takdirde, KKTC topraklarındaki varlığının masaya yatırılacağını söylediklerini, ‘KKTC topraklarından çıkmanız gerekir’ söylemin de buna dahil olduğunu” söyledi.

Ertuğruloğlu, “Adada iki ayrı egemen halkın olduğunu, iki ayrı egemen eşit devletin var olduğu gerçeğini kaale alan BM bize saygı duyuyorsa, bizimle bu anlaşmayı yapması lazım. BM Barış Gücü, Rum’un, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatıyla verdiği onayla KKTC topraklarında görev yapamaz. Olay bu kadar net ve basit” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre TRT Haber’in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kuvvetler Anlaşması Statüsü (Status of Forces Agreement) (SOFA) anlaşma taslağını New York’ta BM’ye sunduklarını hatırlatarak, Kıbrıs Rum tarafının sözde Kıbrıs Cumhuriyeti unvanı ile onay vermesinin BM Barış Gücü’nün KKTC’de görev yapacağı anlamına gelmediğini, BM Barış Gücü’ne KKTC’de görev yapma yetkisini veren makamın KKTC makamları olacağını, BM’nin de bunun bilincinde olduğunu kaydetti.

“Brahmi raporu göz ardı edildi”

Kıbrıs Türk tarafının yıllardır, BM Barış Gücü askerlerinin 6 ayda bir görev süresinin uzatılması aşamasında hep Türk tarafının onayının da alınmasını talep ettiğini aktaran Ertuğruloğlu, bunun gerekçesinin de BM’nin Brahimi raporu olduğunu belirtti. Brahmi raporunun, BM operasyonlarının bulundukları ülkelerde başarılı olabilmeleri için soruna taraf herkesle uyum ve anlaşma içinde olmasını öngördüğünü aktaran Ertuğruloğlu, “Bunun hep göz ardı edildiğini, Kıbrıs Türk tarafının da iyi niyetle misafir kabul edip, BM Barış Gücü’nün KKTC’de görev yapasına onay verildiğini” anlattı.

“BM’ye süre kısıtlaması verilmedi…”

“BM’ye, imzalamadıkları takdirde, KKTC topraklarındaki varlığının masaya yatırılacağını söylediklerini, ‘KKTC topraklarından çıkmanız gerekir’ söylemin de buna dahil olduğunu, bunu bilerek hareket ettiklerini” söyleyen Ertuğruloğlu, “BM’ye bir süre kısıtlaması verilmediğini, KKTC heyeti olarak yaptıkları değerlendirmede bir aylık süre öngördüklerini” belirtti.

“Ne kadar önemli bir hamle olduğu…”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı KKTC’nin tanınma çağrısının tarihi bir olay olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, “O tarihe tanıklık ettiğimiz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu, “İnsanların bugün çok farkına varmadığını ama önümüzdeki süreçlerde yaşanan olaylar sonucunda bu çağrının ne kadar önemli bir hamle olduğu ve ne kadar anlamlı bir olay olduğunu görüleceğini” ifade etti.