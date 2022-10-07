İhraç edilecek

Kuzey Kıbrıs’a 60 gün süreli vizeyle giriş yapan Jennifer Chioma Maduagwu’nun çıkış yapması gereken tarihte ülkeden gitmediği ve kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi. Ülkeye bir yıl önce gelen zanlının bu süre içerisinde doğum yaptığı ve 6 aylık bir kızı olduğu ortaya çıktı. Zanlı dün ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar tutuklu kalması talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlıyı 15 günde yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Ekim 2022 tarihinde Lefkoşa Adli Şubede yapılan soruşturmada zanlı Jennifer Chioma Maduagwu’nun 23 Eylül 2021 tarihinde 60 gün vize ile KKTC'ye geldiğini, 22 Kasım 2021 tarihinden beri de KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, zanlının oturma ve muhaceret izni işlemlerini tamamlamadığını belirtti. Polis, zanlının KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını ifade ederek, bir ayı geçmeyen bir süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı, 6 aylık bir çocuğu olduğunu söyleyerek, tutukluluk talebine itiraz etti.

Tüm olguları değerlendiren mahkeme zanlıyı 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.