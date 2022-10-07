Bir proje daha rafa kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucuyla ilgili mücadele kapsamında hayata geçirilmek istenen bir girişim daha yarım kaldı. Zaman zaman uyuşturucu niyetiyle kullanılan yeşil reçeteli ilaçların takibini sağlayacak sistem, program yazılımını yapan şahsın yurt dışına gitmesiyle yarım kaldı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık bünyesinde çalışan ve otomasyon sisteminin yazılımını yapan tek yazılımcının yurt dışından iş teklifi alarak görevinden ayrıldığı belirtildi. Yerine yeni bir yazılımcı atanamadığı için projenin 2022 yılı Ocak ayı itibarı ile rafa kaldırıldığı ifade edildi.

Tüm gözler eczacılara çevrildi

Birlik, geçtiğimiz gün Tabipler Birliği’nin ani ölümlerin altında yatan nedenlerden birinin de uyuşturucu kullanımı olduğuna ve uyuşturucu grubu olarak tabir edilen yeşil reçeteye tabii ilaçların, eczanelerden halka kontrolsüz ve reçetesiz satışının yapıldığına dair tespit yaptığını bildirdiğini ancak bu eleştirileri kabul etmediklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından 4 Ekim’de gerçekleştirilen basın toplantısına işaret edilerek tüm gözlerin Eczacılar Birliği’ne üye eczacılara çevrildiği belirtildi.

Tek yazılımcı yurt dışından iş teklifi aldı, gitti

“Öncelikle ve özellikle belirtmek isteriz ki uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu ile mücadele tek bir meslek grubunun sorumluluğunda ve yetkisinde olamayacak derecede geniş kapsamlı bir konudur” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, yıllardır uyuşturucu ile mücadele konusunda çaba sarf etmekte ve uyuşturucu kullanımının önüne geçebilmek adına devletin tüm organlarıyla istişare halinde olarak sürekli çözüm önerileri sunmakta olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bunlardan en önemlisi, 2020 yılında KTEB olarak Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile görüşerek hayata geçirmeyi önerdiğimiz yeşil reçete otomasyon sisteminin kurulmasıdır. 15 ay süren, KTEB ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun yanında Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, KKTC’de faaliyet gösteren Eczacılık fakültelerinin dekanları, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi doktorları, Pembe Köşk doktorları, Gümrük Dairesi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve İlaç ve Eczacılık Dairesi yetkilileri, PGM Narkotik Şube yetkilileri ve gönüllü avukatların katılımıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirilerek, yeşil reçete takip sistemi kurulması için yazılım çalışmalarına başlanmıştır. Bu yazılım ile adaya ilgili ilaçların girişinden, son tüketici olan hastaya kadar, tüm süreç otomasyon sistemi ile takip altına alınacak ve reçeteyi yazan hekimlerimiz de bu sistem çerçevesinde çalışmalarını yürüteceklerdi. Ancak; projenin son aşamasında Başbakanlık bünyesinde çalışan ve otomasyon sisteminin yazılımını yapan tek yazılımcının yurt dışından iş teklifi alarak görevinden ayrılması neticesinde, yerine yeni bir yazılımcı atanamamış olup, bu proje Ocak 2022 itibarı ile rafa kaldırılmıştır.”