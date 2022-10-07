Helal olsun KKTC hükümetine

Hükümet, Kuzey Kıbrıs’a yılda 350 bin ile 500 bin arasında turist getirmeyi garanti eden, ayrıca tek kuruş ödemeden KKTC’ye yüzde 25 oranında hisse vermeyi kabul eden Mavi Gök Havayolu şirketinin teklifini sahiplenmek yerine haftalarca bekleterek bozguna uğrattı. Şirketin, KKTC’ye yapılan başvuruyu geri çektiği bildirildi. Şirketin 400 bin turist getirmesi ve her bir turistin bin dolar harcaması KKTC’ye yılda 400 milyon dolarlık gelir sağlayacaktı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaşanan bu gelişme nedeniyle hükümetten çekilme sinyali verdi. Daha sonra Başbakan Ünal Üstel ile hem uçuş konusu hem de 4.5-5G projesinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ‘uzlaşı belirtisi’ gören Arıklı, hükümetten çekilmediklerini ve görüşmelerin bugün de devam edeceğini açıkladı.

Yeni havayolu şirketi hayal oldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “yeni havayolu şirketi” projesinin rafa kalktığını duyurdu. Arıklı, “tüzükle ilgili talep edilen düzenlemelerin gecikmesi sonucu ilgili firmanın çalışmalarını durdurduğunu” ifade ederek, yaşananlarla ilgili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun hedef gösterildiğini ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

Erhan Arıklı, havayolu şirketi projesiyle ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Yeni Havayolu Şirketi, ilgili firmanın çalışmalarını durdurması ile rafa kalkmıştır. Buna sebep olarak Sayın Çavuşoğlu’nun isminin anılması ve hedef gösterilmesi doğru değildir. Sayın Çavuşoğlu kurulacak olan şirketin tüzüğüne yönelik bir takım düzenlemeler istemiş, maalesef bu düzenlemelerin çeşitli sebeplerle gecikmesi veya geciktirilmesi nedeni ile süreç tıkanmış, yatırımcı firma da çalışmalarını durdurmuştur. Netice itibari ile gelinen noktada Sayın Çavuşoğlu’nun hedef gösterilmesi beni son derece üzmüştür... Sayın Çavuşoğlu yurt dışına gittiğimde vekalet bıraktığım, tecrübe ve bilgisine son derece güvendiğim bir arkadaşımdır.”

Üstel’le görüştü, kriz çözüldü

Bakan Arıklı’nın bu açıklamasının ardından hükümetten çekildiğine dair haberler yer aldı. Arıklı’nın istifasını sunduğu ancak Başbakan Ünal Üstel’in krizi çözdüğü belirtildi.

Hükümetten ayrıldığına dair haberlerinin yayılması üzerine Bakan Arıklı ikinci bir açıklama yaparak, krizin aşıldığını bildirdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "istifa yok" başlıklı bir açıklama yapan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel ile 2 saati aşkın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve "aralarındaki sorunları çözdüklerini" aktardı.

Arıklı, "Bu sorunları çözmeseydik, elbette ki hükümetten ayrılmamız gündeme gelebilirdi" ifadesini kullanarak, şunları belirtti:

"Türkiye’den dönen Sayın Başbakan ile baş başa 2 saati aşkın bir toplantı yaptık ve yaşadığımız sıkıntıları görüştük. Netice de Sayın Başbakan ile aramızdaki bütün sorunları çözdük... Bu sorunları çözmeseydik, elbette ki Hükümetten ayrılmamız gündeme gelebilirdi.”

Bakan Arıklı, hükümet ortaklarıyla bugün bir görüşme gerçekleştireceğini de ifade ederek, “Hükümet ortakları olarak tekrar bir araya gelip yerel seçimlerde izleyeceğimiz stratejiyi konuşacağız” dedi.

Bakan Arıklı toplantıya katıldı

Öte yandan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı inşaatının durumuyla ilgili katıldığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni havalimanının açılışının 15 Kasım’da yapılabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bu çalışmaların rutin olarak denetleneceğini söyledi. Arıklı, yeni Ercan Havalimanı zamanında tamamlanabilmesi adına TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden (DHMİ) destek alınmasına ve iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.