Denetimler sıklaştı

Hüseyin ÇİÇEK

Polis teşkilatı trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini yoğunlaştırırken, gündüz okul önlerinde gece yollarda kontroller yapıyor. Okul önlerinde yoğunlaşan trafik akışı, polis tarafından yönetiliyor. Polis Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte yoğunlaşan trafik akışını yönetmek ve düzenlemek için okul önlerinde polis görevlendirmeye devam ediliyor. Basın Subaylığı, okul önlerinde görevlendirilen polislerin, yoğunlaşan araç ve yaya trafiğini yönetip düzenlediğini ve yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrencilere yardımcı olduğunu vurguladı.

Ekipler gündüz okul önlerinde gece yollarda

Öte yandan trafik kazalarının oluşumda önemli etkenler arasında yer alan alkollü araç kullanmanın önüne geçmek adına polis alkol denetimlerine yoğunlaştı.

Polisten verilen bilgiye göre, ülke genelinde polis tarafından önceki gece gerçekleştirilen denetimler sonucu, alkollü araç kullandığı tespit edilen toplam 9 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi. Alkollü araç kullanma ve diğer trafik suçlarından dolayı ise toplam 15 araç trafikten men edildi. Polisin denetimlerini artırarak devam ettireceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 09:58