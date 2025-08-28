Hükümete uyarı

Ömer KADİROĞLU

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun yapay zeka destekli hız tespit radarlarıyla ilgili yeni kararlarının önemli bir kısmı vatandaşlardan destek görürken, özellikle sigara ve yiyecek-içecek yasağına hemen herkesten tepki yağdı. Vatandaşlar; İngiltere’de bile sigara ve sürüş esnasında su içmenin yasak olmadığını belirterek, yeni kararların uygulanması konusunda acele edilmemesini istedi.

Aşırı sürat, direksiyon başında cep telefonuyla konuşma ve alkollü sürüş konusunda ceza uygulanmasının trafik suçlarının azalmasında etkili olacağını düşünen vatandaşlar, diğer yasakların yeniden değerlendirilmesini istedi. Vatandaşlar sürüş esnasında ‘öpüşme’ yasağı konusunda da ikiye bölündü.

Ne dediler?..

Celal Sarı

“Yapay zeka kameralarının yazacağı cezaların bazılarının yanlış karar olduğunu düşünüyorum. Adam acıkır, vakti yoktur, yolda giderken bir şeyler atıştırıp içmek isteyecek ve ceza kesilecek; çok mantıksız. Sürat, telefon ve emniyet kemerine eyvallah derim, ama bir şeyler yenilip içilmesi noktasında bunların yaptığı pek mantıklı değildir. Yollarımız yol değil, asfalt kalmadı, seyrüseferlerin paralarını ne yaparlar, hiç bilmeyiz. Önceliğimiz güvenli, düzgün ve aydınlık yollar olmalıydı; daha sonra da yapay zeka destekli kameralar.”

Eşref Esengin

“Yapay zeka kameralarını destekliyorum. Trafikte işlenen suçların önlenmesi adına iyi bir uygulama olacak. Araç kullanırken bir şeyler yiyip içmek dikkat dağıtıcı olduğu için bence de yasak olmalı ve buna uymayanlar cezalandırılmalıdır. Ben araç kullanırken bir şeyler içersem de ceza gelir, ödeyeceğim.”

Turgut Can

“Yapay zeka destekli trafik kameralarının devreye girmesi ile arabada bir su içiyorduk; artık onu da içemeyeceğiz. Ben bu uygulamayı doğru bulmuyorum. Yolların durumu çok kötü ve yollarda can güvenliğimiz yokken bugün yapay zeka kameralarının konulması konuşulmamalıydı; aksine yolların düzeltilmesi, aydınlatılması ve güvenli hale getirilmesi konuşulmalıydı. İnsanlar ilaç içti diye ceza yazılacak. Yapacak bir şey yok, kurallara uymaya çalışacağız.”

Şevki Kadı

“Hiçbir şey yiyip içmeyeceğiz, aç susuz yollarda gideceğiz. Sürat, telefon, emniyet kemeri tamam; ama bir şey yiyip içmeye ceza keserek trafik kazaları veya trafikte işlenen suçlar önlenmez. Yollar çukurlarla dolu, yollarda aydınlatma yokken yapay zeka kameralarının olmasını doğru bulmuyorum.”

Aydın Çakır

“Yapay zeka kameraları bence iyi bir durumdur. Trafikteki suçları azaltacaktır diye düşünüyorum; ancak yapay zeka kameralarından önce yapılması gereken başka işler vardı. Örneğin yolların yenilenmesi, yolların temizliği ve aydınlatması eksiksiz bir şekilde tamamlanır da ondan sonra insanlara sınırlama koymak adına kameraları koyarsınız.”

Ali Dinçol

“Yapay zeka kameralarının çok saçma cezalar keseceğini düşünüyorum. Bazı şeyler belki olabilir, ama kabul edilebilir; ancak sigara veya arabada giderken bir şeyler yenilip içilmesi suç olmamalı. Her şey bitti: yollarımız tamam, yol güvenliği tamam, aydınlatmalar bitti ve akıllı kameralardı eksiğimiz. Sadece şoför kayıt altında olacakmış ve yanındakileri kayıt yapmayacakmış, dediler. Şoförü çeken kamera yanındakini çekmeyecek mi? Mantık içerisinde hareket edilmelidir. Çıkacağım Lefkoşa’dan Karpaz’a, gideyim ve yolda bir şey yiyip içmeyeceğim, sigara içmeyeceğim; bundan daha saçma bir yasak olabilir mi?”

Mehmet Çakır

“Yapay zeka kameralarına ben karşıyım. Ben İngiltere’de yaşıyorum ve orada bile böyle bir şey yoktur. Yollar darmadağın, asfalt yok, aydınlatma yok ama kameralarımız var. Bu böyle olmamalıydı. Önceliğimiz yollar ve yolların güvenliği olmalıdır. Bu ülkeye her geldiğimde ülke daha da kötüye gidiyor. İnsanlara ‘arabanızda sigara içmeyeceksiniz veya bir şeyler yiyip içmeyeceksiniz’ demeleri çok doğru bir davranış değil. Şu andaki iktidarın gitmesi lazım.”

Baran Akmeşe

“Ben bu kameraları sıkıntılı buluyorum. Yumuşak bir geçiş dönemi yapılsaydı kameralara tamam diyecektik.”

Hakkı Yorgancı

Ben yapay zeka kameralarını destekliyorum. Yapay zeka destekli trafik kameralarına ise sosyal medyadan verilen tepkinin biraz abartı olduğunu düşünüyorum.”

Kamil Birkaya

“Kameraların ne denli düzgün ve doğru çekimler yapacağından da çok emin değilim.”

Talat Abay

“Bu kameralar yol güvenliği açısından oldukça önemlidir ve derhal devreye alınmalıdır. Eğer trafikte biri bir suç işliyorsa, onun da bedelini ödemeli diye düşünüyorum.”

Bilge Dik

“Su içilmeyecek, bir şey yenilip içilmeyecek olması sıkıntılı bir durumdur. Bence kuralları yeniden gözden geçirmelidirler.”