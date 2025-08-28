Cezasını peşin çekmiş oldu

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu maddeyle yakalanan Oğuzhan Türkmen hakkındaki dava Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Mahkeme heyeti; 70 gündür cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanığın üç ay hapis cezasına mahkûm edildiğini açıkladı.

Kararı okuyan Başkan, olayın 14 Haziran 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Başkan, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Ercan Havalimanı’nda yaptığı kontrol sırasında Türkmen’in üzerinde 2 gram 621 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Başkan, suçlarını kabul eden sanığı, İddia Makamı tarafından ortaya konulan olgu ve emareler ışığında tüm davalardan suçlu bulunduğunu açıkladı.

Başkan, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını ve huzurunu tehdit eden ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu belirterek, kamu yararını gözetmek adına etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uyuşturucu maddenin türü ve miktarının şahsi kullanım sınırlarında olduğunun görüldüğünü, bu nedenle sanık lehine hafifletici unsur olarak değerlendirildiğini aktaran başkan, ayrıca Türkmen’in sabıkasız olması, genç yaşta bulunması ve suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlamasının da göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Başkan, tüm olgular ışığında sanığı 3 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

