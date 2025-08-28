Tümü tedavi altında 

Girne-Değirmenlik anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana gelirken, yaralanan 4 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; kaza Filiz Gülcan Yalçın’ın (K-53) yönetimindeki TRL 961 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrederken dikkatsiz davranması sonucu meydana geldi.

Yalçın, kontrolü kaybederek yolun sağından çıktı ve karşı istikametten gelen Taylan Gülpınar (E-28) yönetimindeki RL 814 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile Yalçın’ın aracında yolcu olarak bulunan Hanife Şenal (K-39) ve Elif Cankaya (K-30) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazanın oluş şekli ve sürücülerin ihmali konularında inceleme başlattı.