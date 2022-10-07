Detay verilmedi

Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis “ayak üstü” sohbet etti. Anastasiadis’in iki eliyle tokalaştığı Erdoğan’ın elini kavraması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi.

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi’ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü sohbet etti.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron’a “Seni de alalım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile bir süre sohbet etti. Ayak üstü sohbette Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

İlk toplantı

Bu arada Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Toplantıya, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan Türkiye, İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre davet edildi.



