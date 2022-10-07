Hayatı kaydı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta aile arasında çıkan kavgada yeğenine kızdığı gerekçesiyle abisi Cuma Fakı ile yengesi Özgün Fakı'yı bıçakla ağır yaralayan Bekir Fakı hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Mahkeme sanığı yargılandığı ‘ağır yaralama, ciddi darp, kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından mahkum ederek, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararda öncelikle olgular anımsatıldı. Bıçaklama olayının 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Haspolat’ta Çamurkent bölgesi olarak bilinen toprak yol içerisinde meydana geldiği belirtildi. Sanığın, yeğenine kızdığı gerekçesiyle abisi Cuma Fakı ile tartıştığı belirtildi. Sanığın tartışma esnasında 26 santimlik bıçağı Cuma Fakı’nın sağ omuz altına bir defa, sağ arka böbrek hizasına iki defa soktuğu ve sağ eline saplayarak ağır şekilde yaraladığı anımsatıldı.

Sanığın olay yerinde bulunan yengesi Özgün Fakı'nın da sol göğsünün alt kısmına bıçak saplayarak yaraladığı belirtildi.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın mahkum olduğu ‘ağır yaralama, yaralama, ciddi darp, kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi dokunulmazlığı ve vücut bütünlüğü haklarının önemine değindi. Barkın, sanığın birden çok bıçak darbesi ile akrabalarını yaralamasını aleyhine değerlendirdi. Barkın, amme menfaati gereği sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.