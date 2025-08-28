Uyuşturucu testi yapılamadı

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında iş yerlerine ait kepenklere, aydınlatma direğine ve bir evin demir kapısına çarpan sürücü Benjamin Emeka Nwankwo, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 955 bin liralık hasara neden olduğu açıklandı.

Polis, kazanın 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Necmettin Erbakan Cad-desi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, MN 136 plakalı salon aracı kullanan 26 yaşındaki Ben-jamin Emeka Nwankwo’nın, Dima Süpermarket önlerine geldiğinde önünde seyreden bir aracı süratli ve dikkatsiz bir şekilde solundan geçmeye çalışırken, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

Polis, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, yolun soluna çıkarak bir eve ait çöp bidonuna ve demir kapıya, ardından aydınlatma direğine çarptığını açıkladı. Duramayan aracın daha sonra sol ta-rafta bulunan boş dükkanlara ait otomatik kepenklere çarparak durduğunu kaydeden polis, kazada yaralanan araç sürücüsünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Polis, kazada MN 136 plakalı araçta 100 bin TL, boş dükkanda 800 bin TL, sürgülü demir kapıda 25 bin TL ve Kıb-Tek’e ait aydınlatma direğinde 30 bin TL olmak üzere toplamda 955 bin TL hasar meyda-na geldiğini bildirdi.

Zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.