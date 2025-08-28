Polis ekipleri göz açtırmadı

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde polis ekipleri tarafından önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; halkın huzur ve güvenliği için yapılan denetimlerde eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar, bahis evleri, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar ve trafikte seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Asayiş denetimleri kapsamında ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet eden 7 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise toplam 2 bin 993 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 643 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 36 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

Polis, ülke genelinde kamu güvenliği ve trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini duyurdu.

Gazimağusa’da 154 sürat suçu tespit edildi

Asayiş denetimlerinde ülkede ikamet izni olmayan bir kişi tutuklandı.

Trafik kontrollerinde 154 sürat, 36 seyrüsefer ruhsatsız, 7 muayenesiz, 4 sigortasız, 15 trafik levhalarına uymama, 2 “T” işletme izni ihlali, bir koruyucu başlık takmama, bir kırmızı ışık ihlali ve 50 farklı trafik suçu olmak üzere 270 sürücü rapor edildi. 2 araç trafikten men edildi.

Girne’de kaçaklar yakalandı

Girne’de yapılan asayiş denetimlerinde ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde 45 sürat, 8 alkollü, 3 ehliyetsiz ve sigortasız, 3 emniyet kemersiz, 24 sigortasız, bir polisin “dur” ihtarına uymama ve 167 diğer trafik suçu olmak üzere 251 sürücü rapor edildi. 34 araç trafikten men edilirken 2 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta 122 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı

Asayişte ülkede kaçak ikamet ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.

Trafikte 38 sürat, 10 emniyet kemeri ihlali, 2 cep telefonu kullanımı ve 72 diğer trafik suçu olmak üzere 122 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis, denetimlerin ülke genelinde trafik güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla aralıksız sürdürüleceğini duyurdu.

