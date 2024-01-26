Suna ERDEN

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kuzey Kıbrıs’a geçtikten hemen sonra Lefkoşa’nın Arasta Çarşısı’nda “Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı” diye bağırıp, kadın bir şahsı da darp etmeye çalışan, tutuklandıktan sonra 3 günde yargılanarak kefaletle kurtulan Yunanistan vatandaşı Theodoros Lazariotis yine rahat durmadı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin hapis yerine bir şans vererek, kefaletle serbest bıraktığı zanlı, KKTC’den sınır dışı edildikten sonra önceki gün kaçak bir şekilde KKTC’ye yeniden giriş yaptı.

Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde güney ile kuzeyi ayıran sınır tellerinden atlayan ve o esnada yaralanan zanlıyı sınırda bekleyen askerler yakaladı.

Polise teslim edilen Yunanistan vatandaşı Theodoros, dün Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

“Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” suçundan mahkemeye çıkarılan zanlı bu kez kurtulamadı.

Askeri Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Zanlı cezaevine konulmadan önce mahkeme emriyle tam teşekküllü bir hastane ile Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildi.

Zanlı, 2 ay içerisinde sınır ihlali suçundan yargılanacak ve aleyhindeki karar açıklanacak.

Ne olmuştu?

Yunanistan vatandaşı Theodoros Lazariotis, 18 Ocak 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Arasta sokakta bulunduğu 34 yaşındaki G.K. isimli kadına yaklaşıp, nereli olduğunu sorduktan sonra yumruk atmıştı. G.K. geriye doğru çekilerek, yumruk darbesinden kurtulmuştu.

Sanık, ayrıca yüksek sesle “Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı, burası Yunanistan” diye bağırarak çevreye rahatsızlık vermişti. Olayın ardından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılmış, 3 gün süreyle nezarette kalmasına ve bu süre içerisinde dava dosyasının hazırlanmasına karar verilmişti.

Sanık, 22 Ocak’ta ise tarihinde “darp”, “rahatsızlık”, “uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmış ve mahkeme sanığa hapis yerine 2 yıl süreyle sulh ve sükûneti koruyacağına dair 50 bin TL kefaletle serbest bırakılmıştı.