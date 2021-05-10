Ölümle dans

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir şahıstan bin liraya 10 gram bonzai alan Berna Lütfüoğlu, bir kısmını sigara tütüne sarıp içe içe yola koyuldu.

Ancak birden karşısında trafik polislerini gören zanlı, paniğe kapıldı. Ekipler tarafından durdurulan zanlının şüpheli hareketleri nedeniyle olay yerine narkotik polisi çağrıldı.

Aracından indirilen zanlı, narkotik ekipleri beklenirken, iki poşet uyuşturucuyu önce yutmaya çalıştı, daha sonra polis aracının altına attı.

Ekipler, aracın altına atılan 10 gram uyuşturucuyu bularak emare aldı. Suçüstü tutuklanan zanlı ifadesinde suçunu itiraf etti, uyuşturucuyu nereden ve kimden aldığını söyledi.

Doktor kontrolünden geçirilen zanlıya PCR testi yapılırken, sonuç çıkıncaya kadar karantinaya alındı.

Polis, dün karantinada olan zanlının gıyabında tutukluluk duruşmasına çıktı.

Poşetleri yutmaya çalıştı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 8 Mayıs 2021 tarihinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nden, zanlının, Gazimağusa-Dipkarpaz anayolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken kontrol maksatlı durdurulduğunu ve hareketlerinden şüphelenildiği yönünde bilgi aldıklarını ve bölgeye gittiklerini söyledi.



Üreten, olay yerine gidildiğini, bu esnada zanlının atleti içerisine saklamış olduğu ve içerisinde uyuşturucu olan 2 şeffaf poşeti ağzına atıp yutmaya çalıştığını, sonra çıkarıp polis aracının altına attığının görüldüğünü ifade etti.Polis memuru Üreten, 2 poşet parçasının emare alındığını, yapılan kontrolde içerisinde 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı.Polis, suçüstü yakalanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Uyuşturucu aldı, içe içe araç sürdü

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi İskele Boğaz Limanı’nda ismini verdiği yabancı bir şahıstan bin TL karşılığı aldığını, yolda gelirken içerisinden bir miktar alıp içtiğini, polisleri görmesi üzerine dışarıya dökmek isterken aracın koltuğuna ve giydiği tişörtünün üzerine döktüğü yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirilerek PCR testinin yapıldığını söyledi.

Hafta sonu olması nedeniyle emarelerin henüz uzmana gönderilemediğine, PCR test sonucunun henüz çıkmadığına ve alınacak olan ifadeler olduğuna dikkat çeken polis, ismi belli bir şahsın da aranmakta olduğuna değindikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.