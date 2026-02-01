İş yok, evi yok

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Afrikalı gencin 4 gün süreyle Ercan Havalimanı’nda bulu-nan mescitte kaldığı tespit edildi. Tutuklanan zanlı A.N.T.’nin (E-25) ifadesinde kalacak yeri ve parası olmadığını söylediği öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiy-le mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Ercan Güvenlik Amirliği ekipleri tarafından terminal binası içerisinde yapılan kontrollerde Benin uyruklu zanlı A.N.T.’nin yaklaşık dört gündür terminal binası içerisindeki mescitte yaşadığının tespit edildiği-ni söyledi.

Polis, akabinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren KKTC’de 62 gündür ikamet izinsiz olarak bulunduğunun belirlendiğini ifade etti. Zanlı aleyhi-ne yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, ihracı için muhaceret işlemlerinin yapılacağını belir-ten polis, üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 03:08