Ölümden döndü

Suna ERDEN

Aldatıldığını düşünen 28 yaşındaki D.R.S.(E-28), kız arkadaşıyla görüştüğünü düşündüğü E.C.’nin (E-36) evini bastı. Olay Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta meydana geldi.

Yanına arkadaşlarını alarak, E.C.’nin evine giden zanlı, kapıyı çaldı ve elinde boş içki şişesiyle beklemeye başladı. Zanlı, kapı açılır açılmaz şişeyle E.C.’nin başına vurarak, yere düşmesini sağladı. zanlı, E:C.’nin cep telefonunu ve içerisinde bin 600 dolar bulunan cüzdanı çalıp kaçtı. şikayet üzerine zanlı kısa sürede tutuklanırken, suç ortakları henüz bulunamadı. Hakkında “soygun, yaralama, darp ve mülke tecavüz” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 30 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Haspolat’ta meydana geldiğini söyledi.

İçki şişesiyse saldırdı

Polis memuru, zanlının kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle henüz tespit edilemeyen şahıslarla birlikte E.C.’nin ikametgâhına gittiğini, kapının açılmasıyla birlikte konut içerisine izinsiz girdiğini ifade etti. Zanlının elinde bulundurduğu içki şişesiyle E.C.’nin başına bir kez vurduğunu, burun kenarında kesi oluşmasına neden olduğunu kaydeden polis, yere düşmesinin ardından da vurmaya devam ederek darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının darp sırasında E.C.’ye ait Samsung Z7 marka cep telefonu ile içinde bin 600 dolar bulunan cüzdanı alarak soygun suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen şahıslar, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu belirten polis, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalması talep edildi.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

