302 sürücüye ceza yazıldı

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde bin 532 araç sürücüsü kontrol edilirken, 302 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Bir sürücü de tutuklanırken, ülkede kaçak yaşayan 7 kişi tespit edildi.

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, önceki gece 20.00–24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, hem asayiş hem de trafik yönünden çok sayıda kontrol yapıldı.

Asayiş denetimleri kapsamında eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklandı.

Ayrıca, geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmamasına rağmen alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu belirlenen bir bar işletmecisi ile eğlence mekânını kapatma saatine uymayarak faaliyetini sürdürdüğü tespit edilen bir başka bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

20 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı

Trafik denetimleri kapsamında ise toplam bin 532 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde, 36 sürücünün yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandığı, 7 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 11 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 3 sürücünün emniyet kemeri takmadan seyir halinde olduğu, 12 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı ve 2 sürücünün 5000 kilogram ve üzerindeki kamyonlarla Lefkoşa–Girne Anayolu’nu kullandığı tespit edildi. Ayrıca 231 sürücünün diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.

Toplam 302 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı. Polis, denetimlerin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 03:10