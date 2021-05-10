Pınarbaşı ağladı

Ömer KADİROĞLU

Haspolat- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) çemberi arasında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatının baharında yaşamını kaybeden Eren Mustafa İnancı için önceki gün Pınarbaşı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

İnancı’nın cenazesine ailesi, yakınları, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve sevenleri katıldı.

İnancı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Kabristanlığına defnedildi.



Oğlunu genç yaşta toprağa veren emekli polis memuru baba Niyazi İnancı ve yakınları cenaze boyunca gözyaşı döktü.

Kaza nasıl olmuştu?

Haspolat - UKÜ çemberi arasında 8 Mayıs 2021 tarihinde saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada İnancı, yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile seyrettiği sırada, yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek, banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı TIR araca çarpmıştı.

Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü İnancı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İnancı’nın gazete dağıtımı yaptığı, işe giderken kaza yaptığı belirtilmişti.