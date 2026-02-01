Mahkemeye belge sundu

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in davası devam ediyor.

Haravgi gazetesi, sözde “Girne” tapu dairesinde yardımcı memur olarak çalışan Marina Sav-va’nın iddia makamı tarafından Cuma günkü duruşmada tanık olarak çağrıldığını ve Savva’nın Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda üzerine yasadışı bir şekilde turistik tesisler inşa edilen Girne bölgesindeki Kıbrıslı Rumlara ait taşınmazlarla ilgili bazı deliller sunduğunu yazdı.

Tanığın sorgulanması esnasında haritalar ve uydudan çekilmiş hava fotoğraflarının kullanıldı-ğını yazan gazete, harita ve fotoğrafların "yasadışı turistik tesislerin bulunduğu" iddia edilen Girne bölgesindeki “Agios Amvrosios” (Esentepe) ve “Kaloyera”ya (Bahçeli) ait olduğunu be-lirtti.

Gazete, tanığın mahkemede durumdan etkilenen parsellerin numaralarına, sahiplerine, konum-larına ve alanlarına ilişkin tapu verilerine atıfta bulunduğunu iletti.

Gazete, Savva’nın ortaya koyduğu delillere göre durumdan etkilenen mülklerin Esentepe’deki “Agios Sintis, Kokkinohorafa ve Petra Stiti” konumlarında yer alan 35 bin metrekareden fazla bir alanı kapladığını ve birden fazla sahipleri olduğunu, ayrıca az sayıda beyan edilmemiş mülk de bulunduğunu yazdı.

