Ateşle oynuyorlar

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ın silahlanma faaliyetleri, İsrail ve Yunanistan ile yaptığı askeri işbirliği anlaşmaları vatandaşın tepkisine neden oldu ancak endişeye yol açmadı. Rum tarafının artan silahlanma faaliyetlerini değerlendiren vatandaşlar, bu adımları “ateşle oynamak” olarak nitelendirirken, Türkiye’nin bölgedeki varlığını ve gücünü en önemli güvence olarak gördüklerini ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Rumlar işbirliği yapsa da silahlansa da endişe duymuyoruz. Çünkü arkamızda Türkiye gibi güçlü bir ülke vardır” dedi.

Ne dediler…?

Yılmaz Korkmazel

“İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın liderleri geçtiğimiz ay Kudüs zirvesinde silahlı kuvvetler düzeyinde iş birliğini arttırma kararı aldı. Ancak güneyin silahlanması beni endişelendirmiyor çünkü arkamızda Türkiye vardır. Türkiye’ye güvenimiz sonsuzdur ama bizim de bir tedbir almamız gerektiği düşüncesindeyim. Türkiye arkamızda olduğu sürece başımız diktir.”

Osman Topuz

“Güney Kıbrıs’ın yaptığı işbirlikleri ve silahlanması beni endişelendirmiyor. Rum tarafının silahlanması gündem değiştirme amaçlıdır.

Mehmet Özdemir Onbaşı

“Güney Kıbrıs’ın İsrail ve Yunanistan ile yaptığı işbirliği, silahlanma yarışı beni endişelendirmiyor.

Türkiye bize destek olduğu ve yanımızda olduğu sürece benim zerre kadar bir endişem yoktur.”

Celal Bayar

“İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, silahlı kuvvetler düzeyinde iş birliğini arttırma kararı aldı. Bu iş birliği ve silahlanma bizi endişelendiriyor. Doğduk doğalı savaş görüyoruz. Savaş çıkmasını istemiyoruz. Türkiye arkamızdadır ve sırtımızı dayayacağımız başka bir yer yoktur.”

Osman Kondoz

Güney Kıbrıs’ın bazı ülkelerle silahlı kuvvetler düzeyinde iş birliğini arttırma beni endişelendirmiyor. Havlayan köpek ısırmaz. Silahlanmaya karşı bizler de tedbir alacağız sonra geleceklerse gelecekler. Türkiye şimdi çok daha güçlüdür o nedenle de çok fazla endişe yaşamıyoruz.”

Erbil Kavidan

Güney Kıbrıs’ın silahlanması beni endişelendirmiyor çünkü arkamızda Türkiye vardır. 1974 yılında gördüler bundan sonra yine görürler. Bu silahlanma karşısında bizim de tedbir almamız lazım ama askerimiz ve Türkiye’nin arkamızda oluşu nedeniyle endişemiz yoktur.”

Doğan Samancıoğlu

Güney Kıbrıs’ın Kudüs zirvesinde silahlı kuvvetler düzeyinde iş birliğini arttırma kararına bağlı silahlanması beni endişelendiriyor. Rum bize karşı Rusya ile veya başka ülkelerle iş birliği yaparak silahlanıyor o nedenle de bu endişe vericidir. Türkiye arkamızda ve Türkiye’ye güveniyoruz. Daha önce nasıl olduysa bundan sonra da öyle olur.”

Hüseyin Sezer

Güney Kıbrıs’ın silahlanması beni endişelendiriyor. Yunanistan birlikler kurup Avrupa’dan asker getirip Girit’i Yunanistan’a bağladı. Aynı durum Kıbrıs için de geçerlidir. Diğer yandan Rum tarafı NATO’ya girmek istiyor. Bunu yaparsa ve bize saldırırsa Türkiye’de NATO üyesi olduğu için ve NATO’ya üye bir ülke başka üye bir ülkeye karşı saldıramadığı için sıkıntılar yaşanacaktır. Neden İsrail’den 2 bin 500 asker getirip Rum tarafında konuşlandıracak? Bizi buradan atmak için. Gözümüz açıp dikkat etmemiz lazım. Biz de bu noktada tedbirlerimizi alıp göze göz dişe diş davranmamız lazım.”

Mehmet Nuri Üte

“İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri Kudüs zirvesinde silahlı kuvvetler düzeyinde iş birliğini arttırma kararı aldı. Bu üçlü iş birliği ve silahlanma beni endişelendiriyor. Türkiye ve Kıbrıs’ın etrafı düşmanlarla çevrilidir o nedenle her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Gerek ekonomik yönden gerekse silahlanma yönünden bizlerin de hazırlık yapması gerekiyor.”

Kamil Birkaya

“İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri Kudüs zirvesinde silahlı kuvvetler düzeyinde iş birliğini arttırma kararı aldı. Bu üçlü iş birliği ve silahlanmalar beni endişelendirmiyor. Arkamızda Türkiye olduğu için endişemiz yoktur. Bu silahlanmaya karşı bizim de gerekli tedbirleri almamız lazım. Türkiye arkamızda ancak tedbirli olmazsak boş bulunuruz ve bizi harcarlar.”

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 02:24