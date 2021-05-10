Saksılara ekti

Suna ERDEN
Girne’ye bağlı Lapta’da operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, bir evin balkonunda saksılara ekilmiş 11 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirdi. Operasyonda 66 yaşındaki Ökkaş Güvenir gözaltına alınırken, evin salon kısmında ise 2 gram uyuşturucu bulundu.
Hakkında soruşturma başlatılan Güvenir dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.
Zanlının ifade verdiğini, söylediklerinin araştırılacağını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.
ÖMRÜNÜNÜN SON 20 YILINI KODESTE GEÇİRİRSE,DÜNYAYI KONYAYI ANLAR.