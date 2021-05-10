Saksılara ekti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, bir evin balkonunda saksılara ekilmiş 11 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirdi. Operasyonda 66 yaşındaki Ökkaş Güvenir gözaltına alınırken, evin salon kısmında ise 2 gram uyuşturucu bulundu.

Hakkında soruşturma başlatılan Güvenir dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.



Soruşturmayı yürüten polis memuru, 8 Mayıs 2021 tarihinde 20.40-21.10 saatleri arasında Lapta’da, zanlı Ökkaş Güvenir’in evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada evin salon kısmında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti. Polis memuru, evin ikinci katında bulunan balkon kısmında ise 11 adet saksı içerisinde ekili vaziyette boyları 20 ile 50 santim arasında değişen 11 kök hintkeneviri bitki tespit edilerek emare alındığını açıkladı. Polis, zanlı Ökkaş Güvenir'in suçüstü hali gereği tutuklandığın, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.Zanlının ifade verdiğini, söylediklerinin araştırılacağını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.