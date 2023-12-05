Ölümle sonuçlanan Feci kazanın ayrıntıları belli oldu

Polis Basın Subaylığından konu ile ilgili yapılan açıklamada;

“05.12.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Akdoğan – Vadili Anayolu üzerinde, yol bakım ve onarım çalışmaları sırasında, Muhammad ZAMAN (E-43), kullanımındaki mini damperli tipi iş aracı ile Akdoğan istikametinden Vadili istikametine doğru yolda ilerlediği sırada, aynı şirkette çalışan ve yol içerisinde yaya olarak durmakta olan Sujeeva Deepal WARNAKULASURIYA MAHALEKAMGE FERNANDO(E-40)’ya çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Sujeeva Deepal WARNAKULASURIYA MAHALEKAMGE FERNANDO kaldırıldığı, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Muhammad ZAMAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”