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Ölümle sonuçlanan Feci kazanın ayrıntıları belli oldu

Vadili’de bu sabah yol çalışması yapıldığı esnada iş makinasının çarpması sonucu hayatını kaybeden işçinin 40 yaşındaki Sujeeva Deepal WARNAKULASURIYA MAHALEKAMGE FERNANDO olduğu belirtildi.

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Ölümle sonuçlanan Feci kazanın ayrıntıları belli oldu
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Polis Basın Subaylığından konu ile ilgili yapılan açıklamada;
“05.12.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Akdoğan – Vadili Anayolu üzerinde, yol bakım ve onarım çalışmaları sırasında, Muhammad ZAMAN (E-43), kullanımındaki mini damperli tipi iş aracı ile Akdoğan istikametinden Vadili istikametine doğru yolda ilerlediği sırada, aynı şirkette çalışan ve yol içerisinde yaya olarak durmakta olan Sujeeva Deepal WARNAKULASURIYA MAHALEKAMGE FERNANDO(E-40)’ya çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Sujeeva Deepal WARNAKULASURIYA MAHALEKAMGE FERNANDO kaldırıldığı, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Muhammad ZAMAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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